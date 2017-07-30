На суде Текебаева возник скандал между депутатом и судьей, обвиняемого вывели из зала суда

В Первомайском районном суде сегодня, 27 июля, продолжилось судебное разбирательство по делу лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра МЧС Дуйшенкула Чотонова.

На суд не явились три адвоката депутата. По этой причине судья Эрнис уулу Айбек распорядился пригласить государственного адвоката.

Но это Текебаев выразил свой протест и заявил: "У меня есть свои адвокаты, работающие на протяжении 5 месяцев. Они знают это дело лучше меня. В связи с тем, что они заболели, вы не сможете нарушить мое конституционное право, выделяя государственного адвоката".

"Когда мои адвокаты выздоровеют и вернутся, тогда и продолжим", - сказал депутат.

В свою очередь государственный адвокат Эльмира Чоноева заявила, что вчера, 26 июля до 23:00 сидела в суде и знакомилась с 8-мью томами материалов уголовного дела.

Прокуроры попросили продолжить судебное разбирательство. Судья же заявил: "На прошлом заседании мы предупреждали, что в случае неявки адвокатов депутата мы выделим государственного защитника".

На это Текебаев ответил: "Не забывайте, я отец Конституции. Не выдумывай новый закон".

В финале пикировки судья попросил депутата успокоиться и сесть на место. Но Текебаев не подчинился. Судья повторил свое требование, но Текебаев продолжал говорить. В конце концов судья попросил вывести из зала Текебаева, вынеся решение продолжить процесс без его участия.

Оставшись в одиночестве на скамье подсудимых, Дуйшенкул Чотонов выразил мнение, что нарушаются нормы закона и попросил его тоже вывести.

Источник: kyrgyztoday.org, перевод: gezitter.org