При восхождении на пик Ленина погиб россиянин

Во время восхождения на пик Ленина погиб красноярский альпинист Юрий Курмачев.

Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, 68-летний спортсмен умер 23 июля на высоте 6 тысяч 100 метров. Точной информации о том, что стало причиной трагедии, пока нет. На пике Ленина он был восемь раз.

Юрий Курмачев — опытный спортсмен. В 1985 году он получил звание «Снежный барс» за восхождение на все пять семитысячников СССР. В горы он планировал отправиться в компании еще двух спортсменов в возрасте «за 60».



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