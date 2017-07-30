При восхождении на пик Ленина погиб россиянин

Во время восхождения на пик Ленина погиб красноярский альпинист Юрий Курмачев.
Об этом сообщили российские СМИ.
По их данным, 68-летний спортсмен умер 23 июля на высоте 6 тысяч 100 метров. Точной информации о том, что стало причиной трагедии, пока нет. На пике Ленина он был восемь раз.
Юрий Курмачев — опытный спортсмен. В 1985 году он получил звание «Снежный барс» за восхождение на все пять семитысячников СССР. В горы он планировал отправиться в компании еще двух спортсменов в возрасте «за 60».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/58375/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!