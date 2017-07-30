Президент Алмазбек Атамбаев просил прощения за высказанное им слова "дерьмо".
Он отметил, что хотя это слово звучит грубо, оно является литературным. Об этом глава государства заявил на проходящей сегодня, 24 июля в чолпон-атинской резиденции пресс-конференции. На ней участвует свыше 70 журналистов и экспертов.
Напомним, 11 июня президент Алмазбек Атамбаев на официальный встрече с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем в своей речи высказал критику и назвал "дерьмом" отдельных политиков и журналистов и их действия.
Источник: super.kg, перевод: gezitter.org
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