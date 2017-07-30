К. Примбердиев исполнил песню А. Атамбаева и выпустил клип

Известный певец Кайрат Примбердиев исполнил песню президента Алмазбека Атамбаева и выпустил клип.
Известный певец Кайрат Примбердиев исполнил песню президента Алмазбека Атамбаева и выпустил клип. Видеоклип опубликован на странице студии Toptash. Известно, что песня "Рита" была написана в 1979 году.
До этого К. Примбердиев спел композицию "Судьбе назло", созданную главой государства, исполнив ее в сопровождении нескольких музыкальных инструментов.
Источник: Баракелде, перевод: gezitter.org
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