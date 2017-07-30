Олжобай Шакир: Идут запугивания из-за моих атеистических воззрений

Владелец сайта "РухЭш", известный писатель Олжобай Шакир выражает обеспокоенность в связи с тем, что из-за его атеистических воззрений в Фейсбуке появляются комментарии с угрозами в его адрес, направляя обращение президенту, премьер-министру Кыргызстана, спикеру Жогорку Кенеша и силовым структура во главе с Госкомитетом по нацбезопасности (ГКНБ).

Владелец сайта "РухЭш", известный писатель Олжобай Шакир выражает обеспокоенность в связи с тем, что из-за его атеистических воззрений в Фейсбуке появляются комментарии с угрозами в его адрес, направляя обращение президенту, премьер-министру Кыргызстана, спикеру Жогорку Кенеша и силовым структура во главе с Госкомитетом по нацбезопасности (ГКНБ). Об этом он информировал также радио "Азаттык", сообщив, что обратится с официальным заявлением в ГКНБ 24 июля:

- Я сделаю и официальное обращение. Но на такие призывы "снять голову" в социальных сетях службы безопасности должны обратить внимание, потому что соцсети играют активную роль в обществе. Многие берут оттуда информацию. Значит, службы безопасности должны обратить внимание на такие призывы, не дожидаясь моего заявления.

Как добавил Олжобай Шакир, государство позволяет отдельным религиозникам выходить за рамки.

Писатель-блогер Олжобай Шакир заявил, что после того как в Фейсбуке написал, что против особо громкого звучания в городской местности призыва к молитве (азана), в его адрес начались запугивания. Более того, появилась информация, что один пользователь общественной структуры в интернете предлагает "вознаграждение за голову" этого свободно выражающего мнение кыргызского писателя, что стало темой бурных дебатов.

По данному факту пока не представилось возможности получить информацию из ГКНБ. Как известно, до этого ГКНБ призывал на допрос отдельных граждан за размещение в соцсетях мнений, критикующих власть, а также обращающихся в своей книге к религиозным вопросам.

Согласно Основному закону, постсоветский Кыргызстан является секулярным (т. е. религия отделена от государства) государством.

Источник: "Азаттык", перевод: gezitter.org