Жительница Саудовской Аравии в мини-юбке заинтересовала религиозную полицию

Власти Саудовской Аравии разыскивают женщину, опубликовавшую в интернете видео, в котором она одета в мини-юбку и короткий топ.

Об этом сообщает BBC News.

В ролике, выложенном пользовательницей Snapchat с псевдонимом Хулуд (Khulood), она гуляет в европейской одежде по пустым улицам исторической крепости в Неджде.

Жительницы Саудовской Аравии обязаны носить абайю (длинное арабское платье с рукавами). Кроме того, большинство проживающих в стране женщин скрывают волосы и лицо никабом (головной убор с узкой прорезью для глаз).



Видео вызвало бурную реакцию пользователей социальных сетей в Саудовской Аравии. Мнения разделились: одни требуют наказать женщину за нарушение традиции, другие хвалят ее за храбрость.

Власти населенного пункта, где снято видео, призвали губернатора провинции и полицию привлечь женщину к ответственности. Комитет по поощрению добродетели и удержанию от порока, следящий за соблюдением законов шариата в Саудовской Аравии, объявил в Twitter, что принимает необходимые меры.



Лента. ру