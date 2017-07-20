Жительница Саудовской Аравии в мини-юбке заинтересовала религиозную полицию

Власти Саудовской Аравии разыскивают женщину, опубликовавшую в интернете видео, в котором она одета в мини-юбку и короткий топ.
Об этом сообщает BBC News.
В ролике, выложенном пользовательницей Snapchat с псевдонимом Хулуд (Khulood), она гуляет в европейской одежде по пустым улицам исторической крепости в Неджде.
Жительницы Саудовской Аравии обязаны носить абайю (длинное арабское платье с рукавами). Кроме того, большинство проживающих в стране женщин скрывают волосы и лицо никабом (головной убор с узкой прорезью для глаз).
Видео вызвало бурную реакцию пользователей социальных сетей в Саудовской Аравии. Мнения разделились: одни требуют наказать женщину за нарушение традиции, другие хвалят ее за храбрость.
Власти населенного пункта, где снято видео, призвали губернатора провинции и полицию привлечь женщину к ответственности. Комитет по поощрению добродетели и удержанию от порока, следящий за соблюдением законов шариата в Саудовской Аравии, объявил в Twitter, что принимает необходимые меры.
Лента. ру
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