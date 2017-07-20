Вооруженный шприцем мужчина ограбил офис на севере Москвы

Сотрудники столичной полиции разыскивают неизвестного, который отнял конверт с деньгами у мужчины, угрожая ему шприцем.

Об этом сообщила телекомпания РЕН ТВ со ссылкой на источник в столичном главке МВД. Преступление было совершено на площади Ганецкого, дом 1Б.



«Установлено, что в помещении фирмы по указанному адресу неизвестный, угрожая шприцем, открыто похитил конверт с денежными средствами в размере 16,8 тысячи рублей, после чего скрылся», — сказал представитель ведомства.



Было ли в шприце какое-то вещество, не уточняется. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой»). В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-разыскные мероприятия.





Лента. ру