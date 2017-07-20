 Токтогул: Долой водку!

Жители сельской местности без указаний власти или других международных организаций самостоятельно стремятся к здоровому чистому образу жизни, их инициативы рождают надежду на завтрашнее будущее.
Одна из инициатив – отказ от водки, запрет на ее продажу и распитие.
Недавно такую инициативу подняли местные активисты и сельские аксакалы Токтогульского района. Они по своей инициативе запретили в селе Кызыл-Туу Жаны-Жолского айыльного округа продавать спиртные напитки.
Об этом сообщил один из активистов-инициаторов Маданбек Эшматов. По его словам, эту инициативу подняли местные активисты и сельские аксакалы. «Сельчане устроили собрание, в нем участвовали и владельцы магазинов. В завершение собрания торговцы дали устное согласие не продавать спиртные напитки. До этого из-за спиртных напитков в селе регистрировались конфликтные события. Более того, были даже умершие от отравления алкоголем»,- говорит Эшматов. Также он добавил, что пошли на такой шаг для спокойствия в селе.
Если бы жители других сел и городов поддержали эту инициативу, тогда мы избавились бы от многих проблем.
Источник: газета «Майдан.kg» №27 от 19.07.2017/стр.2
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