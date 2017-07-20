Из президентского фонда выделена матпомощь пострадавшим от оползня в Узгене

Об этом сообщает отдел информационной политики президента.
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев выделил из президентского фонда 10 490 900 (десять миллионов четыреста девяносто тысяч девятьсот) сомов для оказания финансовой поддержки на строительство 7 индивидуальных жилых домов пострадавшим в результате схода оползня в Зергерском и Жалпак-Ташском айылных аймаках Узгенского района Ошской области.
Об этом сообщает отдел информационной политики президента.
Решение о выделении средств на строительство жилья принято главой государства с учетом тяжелого материального положения семей, чьи дома пострадали в результате стихии.
Напомним, весной этого года от оползней в Узгенском районе с большими потерями столкнулись десятки семей.
Источник: super.kg, перевод: gezitter.org
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