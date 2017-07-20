  «Выйди, эй, выйди вон!»-2

То ли правдивы слова «кроме перелома все заразно», то ли другие чиновники заразились выходкой премьер-министра С.Жээнбекова, выгнавшего с правительственного собрания одного чиновника
То ли правдивы слова «кроме перелома все заразно», то ли другие чиновники заразились выходкой премьер-министра С.Жээнбекова, выгнавшего с правительственного собрания одного чиновника, в общем, сейчас чиновники выгоняют не понравившееся им простое население: «Выйди, эй, выйди вон, иди куда хочешь!». Недавно такая выходка зарегистрирована в одном из южных районов. Среди общественности в социальных сетях распространилось видео грубо орущего сотрудника на пришедших за документом жителей: «исчезни, выйди вон!». На снятом на телефон видео сотрудница учреждения выталкивала из рабочего кабинета пришедшего за документом жителя, говорила такие слова: «Исчезни, выйди вон, иди куда хочешь!». Такое поведение сотрудника учреждения резко раскритиковали, оставили сообщение: «Необходимо снимать с работы таких на основании специальной статьи. Надо принять меры». Некоторые обвинили государственных руководителей. Пока неизвестно, сотрудником какого учреждения является та крикливая грубиянка сотрудница, и имя-фамилия. Судя по оставленному мнению пользователями социальной сети, видео было снято в отделе Карасуйского ЗАГС Ошской области. Пользователи оставили сообщения «имя кричавшего сотрудника Айжан, ее муж прокурор».
Источник: газета «Майдан.kg» №27 от 19.07.2017/стр.2
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