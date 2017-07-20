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По факту гибели рабочего на стройке уголовное дело пока не возбуждали

По факту гибели рабочего на стройке уголовное дело пока не возбуждали, но следователь МВД выезжал на место трагедии.

Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.
 
Отмечено, что личность и погибшего, и пострадавшего установили. Сейчас ведется доследственная проверка. После ее окончания решат вопрос о возбуждении уголовного дела.


«Мы следим за ситуацией. Обычно в таких случаях создается комиссия Госэкотехинспекции из числа экспертов-строителей. Они должны определить, были ли нарушения правил безопасности, каковы были условия труда. Назначаются необходимые экспертизы. Только после заключения комиссии мы будем решать вопрос о возбуждении уголовного дела», — прокомментировали в МВД.

 

Напомним, сегодня с девятого этажа строящегося дома упали два рабочих. МВД сообщило, что причина трагедии — оборвавшийся трос лебедки. Строительная компания не комментирует произошедшее.

 

 

     
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/57976/

           

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