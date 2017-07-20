Самые коррупционные ведомства, которым не доверяет население, назвал Нацстатком

Нацстатком назвал ведомства, которым население доверяет меньше всего.

Сегодня представлен отчет по индексу доверия населения по итогам первого полугодия 2017-го.

Индекс доверия населения оценивался в баллах — от -100 до +100. Чем выше балл, тем больше доверия. Опрос проводили во всех регионах страны среди 3,6 тысячи человек в возрасте от 18 до 75 лет. Респондентам задавали три вопроса: «Насколько вы доверяете определенному госоргану?», «Как вы оцениваете уровень коррупции в нем?» и «Как в целом оцениваете его деятельность?».

Общий уровень доверия населения к власти составил 26,6 балла из 100. Самый высокий показатель — в Баткенской области (46,7), а самый низкий — в Иссык-Кульской (12,8).

Меньше всего кыргызстанцы доверяют Госслужбе исполнения наказаний (2,3 балла) и Гостаможне (7,8 балла). Чуть более доверительным оказалось отношение граждан к Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (12,9 балла), Министерству внутренних дел (13), Госфитосанинспекции (17,5 балла), Госархстрою (18,4), Госналоговой службе (18,5), Минэкономики (19,1) и Госфиннадзору (19,3).

В пятерку ведомств, которым кыргызстанцы доверяют больше всего, вошли Госкомитет информационных технологий и связи (49,4 балла), Госагентство молодежи, физической культуры и спорта (48,6 балла), Министерство чрезвычайных ситуаций (45 баллов), мэрии Бишкека и Оша (42,9 балла) и органы МСУ (40,6 баллов).

Самыми коррупционными госорганами кыргызстанцы назвали Гостаможенную службу (-15,6 балла), Госслужбу исполнения наказаний (-15 баллов), Министерство внутренних дел (-9,1 балла) и ГСБЭП (-2,3 балла).

Меньше всего коррупции в Госагентстве молодежи, физической культуры и спорта (45,2 балла), Госкомитете информационных технологий и связи (43,5 балла) и Министерстве культуры, информации и туризма (42,3 балла). Остальные госорганы набрали менее 40 баллов.



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