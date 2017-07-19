Генеральному прокурору дано право возбуждать уголовное дело на президента

Генеральной прокуратуре дано право возбуждать уголовное дело на бывшего президента страны.

14 июля президент Алмазбек Атамбаев подписал конституционный закон «О некоторых полномочиях прокуратуры». В соответствии с этим решение о возбуждении уголовного дела генеральный прокурор принимает в установленном Жогорку Кенешем порядке в Конституции в отношении нижеследующих лиц:

Отрешенный от должности президент,

депутаты парламента,

премьер-министр,

член правительства,

судьи,

начальник Генерального штаба,

руководители президентского, парламентского и правительственного аппарата,

секретарь Совета безопасности,

председатели Счетной палаты и Центризбиркома,

омбудсмен и его заместители.



Источник: газета «Фабула» №52 от 18.07.2017/стр.3, перевод: gezitter.org