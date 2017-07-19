Суд вынес вердикт об осуждении на 20 лет зятя Аскара Акаева Адиля Тойгонбаева и выплате аэропорту более 677 млн 291 тыс. сомов

Как сообщила 18 июля порталу SUPER.KG пресс-секретарь Верховного суда Айнура Токтошева, Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор в отношении Адиля Тойгонбаева – зятя бывшего президента Аскара Акаева.

Согласно информации, суд признал Тойгонбаева виновным по ряду статей Уголовного кодекса Кыргызской Республики и заочно приговорил к 20 годам колонии с конфискацией имущества и выплате штрафа. Также, согласно вердикту суда, Тойгонбаев должен выплатить штраф в размере 200 расчетных показателей и отбыть наказание в колонии усиленного режима, а также выплатить международному аэропорту "Манас" 677 миллионов 291 тысяч 300 сомов.

Напомним, 51-летний Адиль Тойгонбаев был мужем старшей дочери Аскара Акаева – Бермет Акаевой. В августе 2005 года Генпрокуратура КР вынесли приказ об аресте Адиля Тойгонбаева, но тот успел выехать из Кыргызстана. 9 февраля 2014 года он был задержан в российском аэропорту Шереметьево и был освобожден 11 февраля. 15 февраля он был задержан повторно и отпущен 17 февраля. Тойгонбаев находился в международном розыске, 6 марта 2016 года был задержан в Дубае и затем освобожден под залог.

Источник: super.kg, перевод: gezitter.org