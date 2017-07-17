Положение проституток ухудшилось. Их бьют и угрожают убийством за заявление

В 2016 году положение секс-работниц серьезно ухудшилось.

Такую информацию приводит омбудсмен в спецдокладе "О соблюдении прав и свобод человека в 2016 году".

По данным главного правозащитника, связано это с так называемой чисткой, объявленной ГУВД 14 июня 2016 года. В Кыргызстане деятельность секс-работников не является ни уголовно наказуемым деянием, ни административным правонарушением. В то же время ГУВД открыто говорит о том, что для наказания секс-работниц использует другие статьи Кодекса об административной ответственности

При этом ГУВД Бишкека проводит систематические рейды и призывает граждан помочь им в этом. Так, в нарушение права личной жизни милиция просит граждан фотографировать секс-работников и передавать их фото в милицию.

"Такой призыв развязывает руки движениям и зачастую ведет к самосуду, разрешенному государством", - считает омбудсмен.

За девять месяцев 2016 года ОО "Шах-Айым" задокументировало в Бишкеке, в Оше, Джалал-Абаде 284 случая насилия и нарушения прав со стороны милиции.

"В Оше, к примеру, активизировались группировки молодых людей, которые нападают на секс-работников, открыто избивают их на улице, раздевают и снимают на камеру. В одном из таких случаев милиция находилась неподалеку, видела происходящее, но никаких действий не предприняла. Секс-работники наотрез отказались писать заявление из-за угроз расправы вплоть до убийства", - отмечено в спецдокладе.

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