В Бишкеке отключат воду. Список районов

17 июля в некоторых районах Бишкека не будет питьевой воды.
Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии со ссылкой на "Бишкекводоканал".
В период отключения электроэнергии будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома:
17 июля с 11:00 до 21:00
3-й мкр., д. №30;
4-й мкр., д. №19/1, 42, 26а, 26б, 30а, 50;
5-й мкр., д. №1/1, 29/1, 66, 72, 65-72 (ЖСК "Березка");
6-й мкр., д. №7а, 8а, 15/1-9/1, 36/1, 32/1-40/1;
7-й мкр., д. №5в, 15/3, 29, 30-32, 37-43, 44-49, 56;
7-й мкр, д. №25-ул. Жукеева-Пудовкина, №77-79, ул. Юнусалиева, д. №173/2, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7;
11-й мкр., д. №11, 26, 27;
12-й мкр. (1-я очередь) все дома;
мкр. "Асанбай", д. №1-28.
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