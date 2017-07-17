           
Подробности
Общество
Просмотров: 2

Пьяный уроженец Кыргызстана утонул в озере в Санкт-Петербурге

Пьяный уроженец Кыргызстана утонул в Верхнем Суздальском озере, которое находится на севере Санкт-Петербурга.

Об этом пишет портал konkretno.ru.

 

Как сообщается, мигрант отправился купаться и не выплыл. Труп 47-летнего уроженца КР был извлечен из водоема 15 июля в 15:45. По словам очевидца трагедии, 36-летнего петербуржца, мужчина около 14 часов отправился купаться, оставив свои вещи на берегу.

 

"При этом купальщик был пьян. Из воды он так и не вышел. Личность утопленника установлена по документам, найденным в одежде", - сообщает портал.

 

 

URL: http://zanoza.kg/360394
 

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить