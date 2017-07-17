Пьяный уроженец Кыргызстана утонул в озере в Санкт-Петербурге

Пьяный уроженец Кыргызстана утонул в Верхнем Суздальском озере, которое находится на севере Санкт-Петербурга.

Об этом пишет портал konkretno.ru.

Как сообщается, мигрант отправился купаться и не выплыл. Труп 47-летнего уроженца КР был извлечен из водоема 15 июля в 15:45. По словам очевидца трагедии, 36-летнего петербуржца, мужчина около 14 часов отправился купаться, оставив свои вещи на берегу.

"При этом купальщик был пьян. Из воды он так и не вышел. Личность утопленника установлена по документам, найденным в одежде", - сообщает портал.

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