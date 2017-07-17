Четырнадцатилетняя Каролина Сизинцева сбежала от похитителя и вернулась домой

Ранее пропавшая 14-летняя Каролина Сизинцева нашлась.
Об этом ИА «24.kg» сообщили волонтеры Совета общественной безопасности, помогавшие искать девочку.
По их информации, девочку похитил ее бывший 19-летний друг, но ей удалось сбежать от него и позвонить брату.
«Она сообщила свое местонахождение. С ней все хорошо. Самое главное, Каролина жива. Она отличница, тихая и спокойная девочка. Ранее она встречалась со своим похитителем, но родственники девочки запретили им дружить. Спустя три месяца тот похитил Каролину», – сообщили волонтеры.
Милиция продолжает разбирательства, ведутся поиски похитителя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/57673/
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