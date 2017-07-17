Свидетель утверждает, что на митинге в поддержку Жапарова были провокаторы

На митинге в поддержку экс-депутата Садыра Жапарова были провокаторы.
Об этом на судебном процессе по делу сторонников Жапарова, задержанных за беспорядки на митинге у здания КГНБ, заявил свидетель Бактыбек Нурдинов.
По его словам, сначала акция проходила мирно, потом появились парни спортивного телосложения в одинаковых жилетках черного цвета, которые стали бросать камни, бутылки и прочее.
«Вот тогда-то и начались беспорядки. Только почему-то сотрудники милиции никого из них не задерживали», - сказал свидетель.
Напомним, 12 человек были задержаны за беспорядки на митинге в поддержку Садыра Жапарова. Среди них его сын и родной брат. Их обвиняют по статьям 234 (хулиганство), 341 (сопротивление власти) и 174 (умышленное уничтожение чужого имущества) УК КР.
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