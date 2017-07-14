Посол Турции: Отношения двух стран зависят не от позиции руководителей

«Кыргызско-турецкие отношения зависят не от позиции руководителей, а от теплых взаимотношений народов двух стран», — заявил Полномочный и Чрезвычайный Посол Турции в Кыргызстане Метин Кылыч, отвечая на вопрос ИА «24.kg» об охлаждении отношений после отказа Кыргызстана закрыть частные школы «Себат».



Посол отметил, что двустороннее сотрудничество во всех сферах не изменилось. «В Кыргызстане работают 300 компаний с турецким капиталом, в Турции 100 компаний принадлежат кыргызстанцам. В Турции живут и работают 13 тысяч кыргызстанцев, в вашей стране наших соотечественников 10 тысяч», — сообщил Метин Кылыч.

Напомним, в 2016 году в Турции была пресечена попытка военного переворота. Тогда погибли 250 и пострадали 2,5 тысячи человек. В организации беспорядков обвинили Фетхуллаха Гюлена. Кыргызстан отказал Турции в просьбе закрыть частные школы «Себат». По мнению турецкой стороны, школы принадлежат сторонникам Фетхуллаха Гюлена и проповедуют его идеи.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/57528/

