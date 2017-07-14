Гражданам Кыргызстана разрешили работать водителями в России со своими правами.
Поправки в закон одобрила Госдума РФ, сообщили российские СМИ.
Новые требования о замене водительских удостоверений «не распространяются на граждан Кыргызстана, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального, осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на территории Российской Федерации, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами». То есть нормы не распространяются и на граждан Беларуси.
Напомним, с 1 июня этого года вступило в силу требование о запрете допуска к управлению транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.
Решать вопрос пришлось на самом высоком уровне. Во время своего рабочего визита в Россию Алмазбек Атамбаев обсудил проблему сначала с президентом РФ Владимиром Путиным, а затем и с председателем правительства — Дмитрием Медведевым. Последний пообещал решить вопрос.
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