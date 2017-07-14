В Сары-Джазе нашли «Ниву» сына депутата, упавшую в реку 

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области нашли автомобиль, упавший в реку Сары-Джаз, сообщили спасатели.
В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области нашли автомобиль, упавший в реку Сары-Джаз, сообщили спасатели.
По их данным, 11 июля в 00:30 ехавший по автодороге Энильчек—Эчкилиташ автомобиль «Нива» слетел в реку Сары-Жаз. В машине находился водитель М.Т., 1982 года рождения. Он оказался сыном депутата Каракольского городского кенеша.
«На сегодняшний день предпринимаются меры, чтобы вытащить автомобиль.
Пока неизвестно, находится ли водитель в автомобиле», - говорят они.
АКИпресс
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