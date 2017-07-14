В Сары-Джазе нашли «Ниву» сына депутата, упавшую в реку

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области нашли автомобиль, упавший в реку Сары-Джаз, сообщили спасатели.

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области нашли автомобиль, упавший в реку Сары-Джаз, сообщили спасатели.



По их данным, 11 июля в 00:30 ехавший по автодороге Энильчек—Эчкилиташ автомобиль «Нива» слетел в реку Сары-Жаз. В машине находился водитель М.Т., 1982 года рождения. Он оказался сыном депутата Каракольского городского кенеша.



«На сегодняшний день предпринимаются меры, чтобы вытащить автомобиль.



Пока неизвестно, находится ли водитель в автомобиле», - говорят они.





АКИпресс