При пожаре в Ленинградской области погибли семь узбеков-гастарбайтеров

Семь человек погибли в результате пожара в ангаре в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где производили тротуарную плитку, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"При разборе конструкций сгоревшего ангара обнаружены тела семи погибших", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным источника, все семь погибших были гражданами Узбекистана.
По его словам, общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Обстоятельства ЧП и личности погибших устанавливаются.
Источник - РИА Новости
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