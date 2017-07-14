Токтайым Уметалиева тоже выдвигается в президенты, тайно созвала земляков на чаепитие...

Есть у нас апче [сестра], называет себя правозащитницей, но неизвестно, когда и как она защищала права.

Зовут ее Токтайым Уметалиева. Если где-то проходит митинг или разгорается скандал, она первой примчится на место событий. Общественность в последнее время отвернулась от нее, так как она непостоянна, с легкостью может перебежать на другой берег, когда захочет.

В феврале текущего года прибежала на митинг в поддержку Текебаева, чем разгневала многих. Когда она начала говорить, что у нее хорошие отношения с Текебаевым, собравшиеся отобрали у нее микрофон, послали ее куда подальше. Исходя из этого можно понять, как народ относится к этой правозащитнице.

Говорят, эта апче Токтайым Уметалиева готовится баллотироваться в президенты. Она родом из Таласа, 10 июля пригласила земляков на чай в ресторан "Фрунзе". Интересно и то, что это чаепитие было "тайным", поэтому было велено, никому об этом не говорить, кроме таласцев.

Сторонники Уметалиевой тайно собрались в полшестого, ели блюда, пили чай, обсуждали, как поддержать апче на президентских выборах. Неизвестно, что до этого сделала правозащитница, но амбиции у нее сильны, она хочет в очередной раз баллотироваться в президенты. Шансы на победу равны нулю, но, кажется, ей делать больше нечего, она нашла себе увлечение.

Кандидаты в первую очередь собирают единомышленников и соратников на чаепитие, раздают устукан [кость с небольшим количеством мяса на ней (такие кости подаются гостям перед тем, как будет подана основная часть кушанья)], получают благословение, затем выдвигаются. Здесь нет ничего удивительного. Единственное, что удивляет на мероприятии Уметалиевой то, что все это проходило в тайне. Разве президентские гонки являются секретными? Разве не могут участники гонки открыто заявить о своих намерениях и получить благословение? Или госпожа Токтайым знает то, что не знаем мы? Почему она устроила встречу только для таласцев или представители других регионов для нее враги?

Со временем происходят удивительные события. Уметалиева и так славится своими неординарными выходками.

Источник: газета "Майдан.kg" №26 от 12.07.2017 / стр. 8, gezitter.org