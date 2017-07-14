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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 1 Омурбек Бабанов собирается накормить земляков в ресторане "Ала-Тоо" Лидер фракции "Республика" Омурбек Бабанов намерен 18 июля пригласить проживающих в Бишкеке земляков на званый обед в ресторан "Ала-Тоо". На трапезу приглашается по 20 человек с каждого села Таласа (те, к кому прислушается родня перед выборами), гонцы сейчас вовсю составляют списки. Основная цель организации обеда - обострение болезни трайбализма, призыв к землякам сплотиться, добыть голоса в области для "своего парня", чтобы не опозорить его. Если учесть, что на чужой земле у таласцев обостряется чувство землячества, то после этого собрания Бабанов сумеет укрепить позицию на малой родине. А если помимо кормежки гостям подсунут конверт с деньгами, можно сказать, что дело в шляпе? Можете быть уверены, что после такого подхода у любого человека обострится чувство верности к Бабанову, не только у таласцев. Источник: газета "Азия news" №28 от 13.07.2017 / стр. 5, gezitter.org Добавить комментарий