Не успел усесться на должность, как выслушал критику

Ранее занимавший должность заместителя главы Государственной пограничной службы полковник Уларбек Шаршеев в начале недели был назначен председателем упомянутой службы указом президента Атамбаева.
10 июля полковник заручился поддержкой президента, а на следующий день глава правительства Сооронбай Жээнбеков раскритиковал пограничную службу за коррупционные явления и непоследовательную работу офицеров.
Действительно, стоит ли скрывать, что неуставные отношения офицеров и прапорщиков к остальным, проблема воспитания остается острой в личном составе? В таких условиях новоиспеченному руководителю следует уделить внимание поведению, воспитанию своих подчиненных. С другой стороны государству следует еще раз повысить зарплату пограничников, иначе кризисная ситуация в отрасли дойдет до точки, морально-психологический разрыв увеличится.
Источник: газета "Азия news" №28 от 13.07.2017 / стр. 3, gezitter.org
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