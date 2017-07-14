Генерал Зарылбек Рысалиев готов задушить Бабанова прямо на улице

В свое время было немало разговоров о том, как "хулиган опер" Мелис Турганбаев поймал в доме правительства Омурбека Бабанова, прижал к стенке и чуть не задушил.
В свое время было немало разговоров о том, как "хулиган опер" Мелис Турганбаев поймал в доме правительства Омурбека Бабанова, прижал к стенке и чуть не задушил. Интересно то, что еще один генерал Зарылбек Рысалиев готов прижать Бабанова, если он попадется, неважно где и когда, готов задушить. Разве будет проблемой Бабанов для Заке, который в свое время схлестнулся с Рысбеком Акматбаевым? Наверное неспроста говорят: "Даже у старого волка хватит сил, чтобы одолеть одну овцу"..
Источник: газета "Азия news" №28 от 13.07.2017 / стр. 2, gezitter.org
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