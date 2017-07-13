Айсулуу Тыныбекова вошла в тройку лучших мирового рейтинга борьбы

Айсулуу Тыныбекова — в тройке лучших мирового рейтинга женской борьбы.
Об этом сообщил сайт Объединенного мира борьбы, опубликовавший свежий список.
По его данным, по традиции в рейтинге восемь весовых категорий, в каждой из которых по 20 сильнейших спортсменок. Единственная кыргызстанка в нем — Айсулуу Тыныбекова, завоевавшая недавно «серебро» на престижном турнире в Польше. В весовой категории 58 килограммов она занимает третье место вслед за олимпийской чемпионкой и победительницей чемпионата Африки.
Кроме того, опубликован рейтинг вольной борьбы. В нем два представителя Кыргызстана: Эламан Догдурбек уулу (70 кг) занимает 11-е место, Муслим Евлоев (74 кг) — восьмое.
Ссылка: https://24.kg/sport/57398/
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