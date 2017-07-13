При взрыве газового баллона в кафе в Ошской области погиб повар

Вчера, 12 июля, в кафе “Встреча у Дастана” в селе Нариман Кара-Сууйского района произошел взрыв газового баллона.

Как сообщил “Азаттыку” пресс-секретарь МЧС Авазбек Айтиев, инцидент произошел около 18:00, погиб один человек. Как отмечается, погибший работал поваром в заведении.

Кроме того, еще один человек отравился угарным газом и был доставлен в больницу. В результате взрыва произошел пожар, охвативший площадь в 350 квадратных метров.

Специалисты изучают причины взрыва.

Азаттык

