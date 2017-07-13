Аида Касымалиева: «Более 90% матерей, умерших во время беременности или родов, были безработными или мигрантами»

Депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева 11 июля участвовала в саммите по планированию семьи в Лондоне.
Она выразила мнение, что мы должны добиться правильного осознания, что планирование семьи не означает запрет на рождение детей.
Когда контрацептивные средства для предотвращения беременности не выдаются женщинам бесплатно, для кыргызского государства остается серьезной проблемой планирование семьи. На прошедшем в Лондоне саммите кыргызское правительство сообщило о рассмотрении вопроса выделения финансов в 2018 году на контрацептивные средства, предотвращающие беременность, нуждающимся 20% женщинам с целью сокращения материнской смертности.
У живущих в сельской местности семей нет достаточной информации для выявления опасных признаков. Они не умеют пользоваться способами, определяющими, какой должен быть промежуток времени между рождением детей. Подавляющая часть умерших в родах матерей – внутренние трудовые мигранты, живущие в бедности и безработные. Более 90% умерших во время беременности или родов матерей были безработными или мигрантами, - говорит Аида Касымалиева.
Отметим, 11 июля темой Всемирного дня народонаселения в этом году стало: «Планирование семьи – право каждого человека». Фонд народонаселения ООН обратил внимание общественности на вопрос планирования семьи. Планирование семьи дает возможность людям иметь желательное количество детей, определять временной промежуток между их рождением, предотвращать нежелательную беременность, а также ставит заслон случаям материнской и младенческой смерти. Этого добиваются посредством контрацептивных средств и лечением бесплодия.
Источник: SUPER.KG, перевод: gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!