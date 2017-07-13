Чубак ажы превратился в «адвоката» Гюлена?

То ли это признак Последнего дня, то ли мы ступаем на истинный путь ислама, в общем, объявленный в Конституции «светским» государством Кыргызстан с каждым днем отдается религии, молдоке становится больше учителей, бородатых господ больше интеллигентов в галстуках.
А простое население принимает за закон сказанное не государственными чиновниками, а молдоке с учеными богословами. Во главе их стоит Чубак ажы, к его словам прислушиваются миллионы мусульман и идут по указанному им пути.
На этой неделе в социальных сетях вышла фотография этого известного богослова вместе с обвиненным год назад в причастности к организации переворота в Турции Фетхуллахом Гюленом. Но не информируется, когда и где сфотографировались два богослова. Турецкое государство уже давно заочно признало Ф. Гюлена виновным в организации государственного переворота и привлекло заочно к судебной ответственности, но США не выдают его. Кстати, немного ранее Чубак ажы защищал Ф. Гюлена, известно, что распространил заявление в его поддержку. Тогда как можно понять, что в пользу названного «переворотчиком» правоохранительными органами родственного государства человека выступают наши защитники, «продолжатели дела»?
Источник: sayasat.kg, перевод: gezitter.org
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