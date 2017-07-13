Госдума рассмотрит законопроект о водительских правах

Госдума сегодня, 12 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект, разрешающий гражданам Кыргызстана осуществлять трудовую деятельность на территории РФ, связанную с управлением транспортом, не имея при этом российских водительских прав.
Об этом сообщает РИА Новости.
Текстом законопроекта уточняется, что данная норма будет распространяться и на граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального.
В настоящий момент, согласно пункту 13 статьи 25 Закона "О безопасности дорожного движения", не допускается управление транспортом на основании иностранных национальных или международных водительских прав при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортными средствами. Проект закона вводит дополнение к данному пункту.
"Положение настоящего пункта не распространяется на граждан Кыргызской Республики, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального, осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на территории РФ, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами", - говорится в тексте проекта.
Отмечается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
Напомним, с 1 июня в РФ действует закон, запрещающий работать в России водителям с иностранными или международными правами. Для граждан Кыргызстана будет сделано исключение.
Источник: sayasat.kg, перевод: gezitter.org
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