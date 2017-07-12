В Кыргызстане растет заболеваемость бруцеллезом.
За шесть месяцев зарегистрировано 422 случая против 388 в 2016-м.
По данным Минздрава, отмечен рост в 1,1 раза. В том числе зафиксировано 46 случаев среди детей до 14 лет. Рост в республике отмечается за счет Джалал-Абадской, Нарынской и Ошской областей.
Ранее специалисты Госсанэпиднадзора призывали кыргызстанцев не пить сырое молоко.
При этом за 6 месяцев в республике не зарегистрировано случаев заболевания людей чумой, холерой и сибирской язвой.
Зарегистрирован один случай гидрофобии у жителя города Исфаны Баткенской области.
За истекший период за медицинской помощью обратились 5 тысяч 78 граждан, пострадавших от укусов животными. Это на 406 случаев меньше, чем за аналогичный период 2016-го. Почти половина пострадавших — дети до 14 лет.
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