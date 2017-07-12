В Джети-Огузском районе проверяют информацию об изнасиловании 6-летнего мальчика

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области по подозрению в сексуальном насилии в отношении 6-летнего мальчика задержаны трое 16-летних уроженца села Барскоон.
Об этом сообщает представитель Института омбудсмена Омурбек Тамаев.
По его словам, преступление было совершено в апреле этого года. На данный момент трое подозреваемых содержатся в СИЗО города Каракола.
Задержанные утверждают, что подвергались пыткам со стороны сотрудников правоохранительных органов, и по этому поводу они обратились к омбудсмену. По их словам, не выдержав давления, они вынуждены были взять на себя вину в совершении этого преступления. По заявлению арестованных начато следствие, назначены соответствующие экспертизы.
Азаттык
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