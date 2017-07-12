Состояние кыргызстанок, пострадавших при пожаре в Москве, стабилизировалось

Сотрудник Посольства КР в России посетил больницу и встретился с лечащим врачом гражданок Кыргызстана, пострадавших в результате пожара в торговом центре в Москве.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел.
По информации врача экстренной реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, состояние обеих 28-летних девушек стабильное. Нарбекову Т.Г перевели в обычную палату, Абдуллаева Р.К. пока остается под присмотром врачей-реаниматологов.
Как отмечается, установлена связь с родственниками пострадавших девушек. Вопрос находится на контроле Посольства.
Напомним, в торгово-развлекательном центре "РИО" на северо-востоке Москвы 10 июля произошел пожар, в результате которого пострадали 18 человек, в том числе две гражданки Кыргызстана. Они были доставлены в НИИ скорой помощи им. Н. В.Склифосовского.
Азаттык
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