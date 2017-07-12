К убийству Шоноева были причастны высокопоставленные лица?

О том, что к убийству полковника Толкунбека Шоноева были причастны высокопоставленные должностные лица, сообщил отец убитого Курманбек Шоноев.

Отец полковника обратился к президенту, премьер-министру, к депутатам Жогорку Кенеша, попросил раскрыть убийство его сына. "Моего сына убили, чтобы замять дело, которое он вел. К этому причастны криминал, правоохранительные органы и высокопоставленные руководители. Поэтому это преступление не раскрывается на протяжении четырех лет", - сказал он.

Напомним, начальник отдела по заказным убийствам и борьбе с организованными преступными группировками МВД Толкунбек Шоноев был застрелен 11 января 2013 года у своего дома в Кара-Суйском районе. Позднее по этому делу был задержан Кадырбек Досонов. По данным МВД, Кадырбек Досонов - член ОПГ. Помимо убийства, ему предъявили обвинения в незаконном приобретении, хранении оружия, в создании преступной группировки. Но он был оправдан Кара-Суйским районным судом.

Источник: газета "Фабула пресс" №50 от 11.07.2017 / стр. 3, перевод: gezitter.org