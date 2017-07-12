К убийству Шоноева были причастны высокопоставленные лица?

О том, что к убийству полковника Толкунбека Шоноева были причастны высокопоставленные должностные лица, сообщил отец убитого Курманбек Шоноев.
Отец полковника обратился к президенту, премьер-министру, к депутатам Жогорку Кенеша, попросил раскрыть убийство его сына. "Моего сына убили, чтобы замять дело, которое он вел. К этому причастны криминал, правоохранительные органы и высокопоставленные руководители. Поэтому это преступление не раскрывается на протяжении четырех лет", - сказал он.
Напомним, начальник отдела по заказным убийствам и борьбе с организованными преступными группировками МВД Толкунбек Шоноев был застрелен 11 января 2013 года у своего дома в Кара-Суйском районе. Позднее по этому делу был задержан Кадырбек Досонов. По данным МВД, Кадырбек Досонов - член ОПГ. Помимо убийства, ему предъявили обвинения в незаконном приобретении, хранении оружия, в создании преступной группировки. Но он был оправдан Кара-Суйским районным судом.
Источник: газета "Фабула пресс" №50 от 11.07.2017 / стр. 3, перевод: gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!