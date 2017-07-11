Актер из фильма "Президент и бомж" умер в доме престарелых

Заслуженный артист Кыргызской ССР Калыйбек Назаралиев скончался в доме престарелых, который находится в селе Нижняя Серафимовка Чуйской области. Ему было 66 лет.

Директор учреждения Бакыт Джунушев рассказал Zanoza.kg, как актер к ним попал.

Назаралиев оказался в доме престарелых около трех лет назад после перенесенного инсульта. До этого он жил в общежитии, но из-за болезни ухаживать за артистом было некому, и его определили в социальное учреждение.

"Потом у Калыйбека Назаралиева нашелся сын. Возможно, когда-то в молодости они разошлись. Тем не менее он навещал отца, но забрать не мог, так как сам жил с семьей на съемной квартире: своего жилья у мужчины нет. Сын Назаралиеву помогал всегда чем мог. Планировал забрать его, когда заработает на собственное жилье. В прошлом году артист получил повторный инсульт и совсем ослаб. Нуждался в постоянном лечении", - поделился Джунушев.

Похоронят Калыйбека Назаралиева в Таласской области.

"Хороший был человек, интеллигентный. Когда я его первый раз увидел, то предположил, что мы ранее встречались. Но Калыйбек объяснил, что я его мог видеть в кино. Я смотрел "Президент и бомж" (фильм снят в 2012 году. - Прим. Zanoza.kg), в котором играл Назаралиев", - рассказал директор дома престарелых.

Справка

Калыйбек Назаралиев родился в 1951 году в селе Кара-Суу Кара-Бууринского района Таласской области. Его мама рано ушла из жизни. Он играл во многих спектаклях, снимался в кино. За роль, которую он сыграл в декаде, прошедшей в Москве, был награжден званием "Заслуженный артист Кыргызской ССР".

В Нарынском областном театре проработал более 10 лет. После распада Советского Союза со своей семьей переехал в Бишкек. Сыграл роли в фильмах "Достор" и "Президент и бомж".

URL: http://zanoza.kg/360179