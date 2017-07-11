Шыкмаматов - «вор ест до отвала, отрицает до смерти» - перешел к защите своего шефа

Стало видно, депутат фракции «Ата Мекен» в Жогорку Кенеше Алмамбет Шыкмаматов усвоил без всякого изменения оправдание своего шефа Омурбека Текебаева «совсем ничего не видел».

На судебном заседании 11 июля в связи с делом О. Текебаева и Д. Чотонова он допрашивался как свидетель: «Услышав показание действующего главы «Мегакома» Азата Базаркулова, я сильно удивился. Я его раньше никогда не видел. Мы с ним встретились во время очной ставки в кабинете следователя ГКНБ. То, что он сказал «мы – я, Текебаев, Чотонов встретились в том кафе и обсудили дело ЗАО «Альфа Телеком» - это ложь», - говорит он. Да еще говорит «сам Базаркулов признался мне, что его принудили опорочить подсудимых».

До этого подсудимый О. Текебаев оправдывался: «Я совсем не видел Таланта Маматкеримова, не был знаком». В конце после показания жены Маматкеримова признался, что летал вместе с ним в Москву в одном самолете.

Поэтому сегодня сказавший: «Раньше совсем не знал Базаркулова», - Шыкмаматов вполне возможно в ближайшие дни скажет: «Да, мы случайно сели с ним вместе в одном кафе, он сидел за одним столом, а мы за другим столом».

Да еще на этом же судебном заседании Алмамбет мырза категорически заявляет по поводу видеозаписи следственного эксперимента, где Алексей Модин показал не тот кабинет, где в 2010 году сидел Омурбек Текебаев, а показал кабинет, где сидел Алмазбек Атамбаев».

Да, в 2010 году кабинеты находились рядом – кабинет, где сидел первый заместитель председателя Временного правительства А. Атамбаев, и кабинет заместителя председателя Временного правительства О. Текебаева. Поздней, когда О. Бабанов был премьер-министром, оба кабинета объединили, известно, что сделал себе чрезмерно большой кабинет. Поэтому Шыкмаматов здесь совсем не учитывает объединение двух кабинетов.

А. Шыкмаматов хочет показать ложью также показание О. Абдрахманова, намекая: «Вы хорошо знаете о неважных отношениях между Абдрахмановым и Текебаевым». Видимо, Шыкмаматов хочет скрыть, почему испортились эти отношения. Вначале отношения Абдрахманова с Текебаевым были очень хорошими. Только потом, когда он (Текебаев) взял 1 млн долларов для передачи именно этого «Мегакома» российским предпринимателям, их отношения испортились, о чем мы хорошо знаем. Абдрахманов выступал против этого.

Поэтому бывает же предел оправданиям. Мы хорошо понимаем, что происходит как в пословице «вор есть до отвала, отрицает до смерти». Будь на месте Текебаева, Чотонова, Шыкмаматова другие политики, они бы так же оправдывались. Но мы должны поставить последнюю точку на таких оправданиях в ожесточенной борьбе с коррупцией. А иначе эта борьба никогда не даст результата.

Источник: Курч.kg