Киев вводит для россиян новые правила въезда на территорию Украины.
Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов, с 2018 года для посещения Украины граждане России будут обязаны пройти предварительную электронную регистрацию в украинском министерстве иностранных дел. Россиян также обяжут регистрироваться по месту временного пребывания и сообщать о своих передвижениях, сообщает издание "Украинская правда".
Кроме этого, со следующего года иностранные граждане смогут попасть на территорию Украины только по биометрическим паспортам. О принятии соответствующего решения в понедельник заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, такие меры необходимы для "усиления борьбы с терроризмом". Турчинов, в свою очередь, заявил, что снимать биометрические данные в первую очередь будут именно с россиян. Это станет ответом на агрессию со стороны Кремля, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны.
Парламентская ассамблея ОБСЕ накануне приняла резолюцию в поддержку восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, парламентарии призвали Россию прекратить "оккупацию" Крыма и финансирование "террористической деятельности" в Донецкой и Луганской областях Украины. Кроме этого, ОБСЕ потребовала от Кремля вывести с территории Донбасса свои вооруженные формирования.
Азаттык
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