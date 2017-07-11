Дело Текебаева/Чотонова: Алмамбет Шыкмаматов опровергает показания Маевского

В Первомайском районном суде Бишкека, где рассматривается дело лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-посла КР в Южной Корее Дуйшенбека Чотонова, свои показания дал исполняющий обязанности лидера фракции "Ата Мекен" в Жогорку Кенеше, депутат Алмамбет Шыкмаматов.
Он опроверг показания Леонида Маевского, который ранее уже выступал в суде и сказал, что показания Омурбека Абдрахманова, бывшего сопартийца Текебаева, который рассказывает услышанное от кого-то, объясняются личной обидой последнего на лидеров "Ата Мекена".
Как ожидается сегодня даст свои показания и член бывшего Временного правительства Исмаил Исаков.
Ранее адвокат Омурбека Текебаева Канат Хасанов сообщал "Азаттыку", что защита просит допросить около 50 свидетелей по этому делу. В их числе экс-президент КР Роза Отунбаева, члены Временного правительства, депутаты парламента и другие.
Омурбеку Текебаеву и Дуйшенкулу Чотонову предъявлено обвинение по статье 303 части 1 ("Коррупция"). Уголовное дело возбуждено на основании показаний граждан России Алексея Модина и Леонида Маевского, заявивших, что через ныне покойного Таланта Маматкеримова передали Омурбеку Текебаеву 1 млн долларов за содействие в получении руководства над компанией "Мегаком". Обвиняемые называют это дело политическим гонением, а следственные органы отмечают, что оно основано на соответствующих доказательствах.
Азаттык
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