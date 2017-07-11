Ребенку с рождения надо брать общегражданский паспорт

Предлагается упразднить дополнительно выдаваемый листок-вкладыш к свидетельству о рождении детям до 16 лет при выезде за границу.

С 1 января 2018 года несовершеннолетние дети тоже получат общегражданский паспорт. Государственная регистрационная служба определила общегражданский паспорт как праворазрешительный документ для выезда за границу, подтверждающий личность и кыргызское гражданство несовершеннолетних детей. Также отмечено, выехавшие за рубеж дети со свидетельством о рождении и дополнительным листком-вкладышем могут вернуться с этими же документами.

Директор департамента ЗАГС Государственной регистрационной службы Махабат Пратова считает, поскольку у выданного для пересечения границы дополнительного листка-вкладыша нет защитных элементов, это создает для документа риски подделки.

– В принципе выезжающие в Россию, Казахстан, Белоруссию граждане с семьями, детьми, должны брать детям общегражданские паспорта. Сейчас выезжают из страны со свидетельством о рождении и листком-вкладышем. Но так как много случаев подделки документа, предлагается остановить такое. У него нет защитных элементов. Поэтому и малые дети будут документированы общегражданскими паспортами.

Один из независимых политиков Сейтек Качкынбаев жил в зарубежье. Он сразу получил своим детям общегражданский паспорт. Он отмечает, что и в других государствах мира детям вместе со свидетельством о рождении выдают общегражданский паспорт.

- Например, я находился в Японии. Детям сразу же получил общегражданские паспорта. В принципе это правильное действие. Хорошо предусмотрена безопасность общегражданского паспорта. Также обстоит дело в мировой практике.

Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение инициированное Регистрационной службой предложение. Министерство тоже подтверждает, что на листке-вкладыше для пересечения границы не сохраняются защитные элементы. Один из поддерживающих такой шаг сопредседатель партии «Замандаш» Жениш Молдокматов расценивает это как превентивное мероприятие.

- Когда в других государствах ребенок получает ID-карту, ему сразу дают общегражданский паспорт. Ведь происходят различные ситуации, выезжая с детьми за границу, забегаешься. Сейчас делают копии всех документов. Поэтому не будет лишним предотвратить это.

Напомним, общегражданский паспорт выдается с рождения детям в возрасте до 16 лет, сроком на 3 года.

Источник: Марал радиосу, перевод: gezitter.org

