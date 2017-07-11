«Разобраться с тарифом на мусор» в Бишкеке предлагает профессор Янис Пролс

В Бишкеке следует «разобраться с тарифом на мусор».

Об этом ИА «24.kg» сообщил консультант проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами Бишкека» профессор Янис Пролс.

По его словам, действующие правила по сбору, транспортировке и захоронению твердых бытовых отходов не определяют того, что расходы за управление ими на сто процентов должен оплачивать производитель отходов. Именно такой подход внедрен в ЕС, США, Японии, Канаде и именуется как принцип «загрязнитель платит».

«При этом существующий с 1 января 2016 года тариф как раз и предусмотрел улучшение отходного хозяйства — начиная с контейнеров, новых мусорных площадок, машин и заканчивая строительством нового полигона. Тариф на вывоз мусора повышать не нужно, это сделано в конце 2015-го, и этого достаточно. Речь идет не о повышении тарифа, а об упорядочивании дел в секторе ТБО», — сказал Янис Пролс.

«За последние 2,5–3 года порядка в Бишкеке в этой отрасли становится все больше. Но одновременно есть и проблемы, в том числе и с существующими правилами. Как консультант считаю, что целесообразнее разработать новые, потому что действующие устарели», — добавил он.



В первую очередь, по его мнению, следует «разобраться с тарифом». «Мэрия Бишкека на это не обращает внимания. К примеру, льготы для пенсионеров. Вместо 22,5 сома они платят 6 сомов, а компенсацию никто не производит, это убытки предприятия. Захоронение отходов, собранных в результате чистки улиц, тоже производится бесплатно. А в конечном итоге кто за это платит? Житель или хозпредприятие», — пояснил Янис Пролс.

«Почему они должны платить вместо пенсионеров? Вы же, когда приходите в магазин, не можете буханку хлеба или бутылку молока купить за четверть цены. Но вы можете это сделать, если вам кто-то одолжит денег или подарит. И мэрия в данном случае сказала «а» (пенсионерам снизить тариф, даже если он тысячу евро получает), но не скала «б» (не предусмотрела дотаций)», — добавил профессор.



«Причем какой-то умник сказал, что дотации не нужны, поскольку это просто тариф. Но как он для пенсионера может быть 6 сомов, а для непенсионера — 22,5 сома? Нужно все это привести в порядок. Я не предлагаю повышать тарифы для пенсионеров, а предлагаю сделать дотации, как это производится в секторе водоснабжения и канализации, муниципального транспорта и так далее», — резюмировал Янис Пролс.

В Бишкеке население платит за вывоз мусора 22,5 сома (с каждого человека по факту проживания) в месяц, хозсубъекты и бюджетные организации — 225 сомов. Для пенсионеров тариф составляет 6 сомов.



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