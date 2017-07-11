За 5 месяцев в Кыргызстане умерло 18 беременных и рожениц

За 5 месяцев 2017 года в Кыргызстане умерло 18 женщин — беременных, в родах и послеродовом периоде.
Такие данные представили в Минздраве.
По данным ведомства, показатель материнской смертности составил 30 на 100 тысяч живорожденных (за тот же период 2016-го умерли 24 женщины, показатель — 39,2).
Наиболее высокий показатель и рост материнской смертности отмечен в Оше (77,7) и Джалал-Абадской области (55,3).
Анализ показал, что из общего числа умерших женщин две были мигрантками. К примеру, одна прибыла в Сузакский район из России за пять дней до смерти. Вторая прибыла также из РФ в Кара-Суйский район.
В структуре причин материнской смертности на первом месте экстрагенитальные заболевания (7 случаев, или 38,9 процента от общего числа) и сепсис (6 случаев).
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