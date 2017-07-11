НЦБ Интерпола в КР задержал иностранного гражданина, находящегося в международном розыске за организацию незаконной миграции

Бишкек, "Саясат. kg". Накануне, при проведении совместных комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Национального Центрального Бюро Интерпола в Кыргызской Республике совместно с СБНОН МВД по ГУВД Чуйской области установлен и задержан фигурант международного розыска по линии

Интерпола. Инициатором международного розыска является НЦБ Интерпола в г.Астана Республики Казахстан.



Так, 9 июля 2017 года на территории города Бишкек в ходе спецоперации

проведено задержание гражданина КНР Д.З., 1988 года рождения, который

разыскивался НЦБ Интерпола в Астане РК за совершение преступления,

предусмотренного ст. 394 ч.3 (организация незаконной миграции) УК

Республики Казахстан. По предварительным данным указанный гражданин на

основании поддельных документов получал визы, разрешения на работу, ПМЖ

и др. Число иностранных граждан, получивших таким образом разрешительные

документы, может исчисляться сотней и более. Незаконная миграция граждан

осуществлялась через территорию Республики Казахстан в период с 2015 по

2016 год. Действуя в составе преступной группы, он приглашал иностранных

граждан (в основном граждан КНР), путем предоставления поддельных

документов оказывал услуги для их незаконного въезда, выезда,

перемещения по территории Республики Казахстан. С 2016 года гр-н Д.З.

скрывался от правоохранительных органов. Как выяснилось, у

разыскиваемого лица документы были поддельными.

При задержании он предъявил паспорт, в котором указаны персональные данные другого

гражданина КНР. Задержанный фигурант международного розыска на основании

ст.94 УПК КР водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Решается вопрос об его экстрадиции.

