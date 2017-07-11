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НЦБ Интерпола в КР  задержал иностранного гражданина, находящегося в  международном розыске за организацию незаконной миграции

Бишкек, "Саясат. kg". Накануне, при проведении совместных комплексных оперативно-розыскных  мероприятий сотрудниками Национального Центрального Бюро Интерпола в  Кыргызской Республике совместно с СБНОН МВД по ГУВД Чуйской области  установлен и задержан  фигурант международного розыска по линии  
Интерпола. Инициатором международного розыска является НЦБ Интерпола в  г.Астана  Республики Казахстан.


Так, 9 июля 2017 года на территории города Бишкек в ходе спецоперации 
проведено задержание гражданина КНР Д.З., 1988 года рождения, который 
разыскивался НЦБ Интерпола в Астане РК за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 394 ч.3 (организация незаконной миграции) УК 
Республики Казахстан. По предварительным данным указанный гражданин на 
основании поддельных документов получал визы, разрешения на работу, ПМЖ 
и др. Число иностранных граждан, получивших таким образом разрешительные 
документы, может исчисляться сотней и более. Незаконная миграция граждан 
осуществлялась через территорию Республики Казахстан в период с 2015 по 
2016 год. Действуя в составе преступной группы, он приглашал иностранных 
граждан (в основном граждан КНР), путем предоставления поддельных 
документов  оказывал услуги для их незаконного въезда, выезда, 
перемещения по территории Республики Казахстан. С 2016 года гр-н Д.З. 
скрывался от правоохранительных органов. Как выяснилось, у 
разыскиваемого лица документы были поддельными.

 

При задержании он  предъявил паспорт, в котором указаны персональные данные другого 
гражданина КНР. Задержанный фигурант международного розыска на основании 
ст.94 УПК КР  водворен в ИВС  ГУВД г.Бишкек.

 

Решается вопрос об его  экстрадиции.
 

           

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