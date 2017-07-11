НЦБ Интерпола в КР  задержал иностранного гражданина, находящегося в  международном розыске за организацию незаконной миграции

Бишкек, "Саясат. kg". Накануне, при проведении совместных комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Национального Центрального Бюро Интерпола в Кыргызской Республике совместно с СБНОН МВД по ГУВД Чуйской области установлен и задержан фигурант международного розыска по линии
Интерпола. Инициатором международного розыска является НЦБ Интерпола в г.Астана Республики Казахстан.
Так, 9 июля 2017 года на территории города Бишкек в ходе спецоперации
проведено задержание гражданина КНР Д.З., 1988 года рождения, который
разыскивался НЦБ Интерпола в Астане РК за совершение преступления,
предусмотренного ст. 394 ч.3 (организация незаконной миграции) УК
Республики Казахстан. По предварительным данным указанный гражданин на
основании поддельных документов получал визы, разрешения на работу, ПМЖ
и др. Число иностранных граждан, получивших таким образом разрешительные
документы, может исчисляться сотней и более. Незаконная миграция граждан
осуществлялась через территорию Республики Казахстан в период с 2015 по
2016 год. Действуя в составе преступной группы, он приглашал иностранных
граждан (в основном граждан КНР), путем предоставления поддельных
документов оказывал услуги для их незаконного въезда, выезда,
перемещения по территории Республики Казахстан. С 2016 года гр-н Д.З.
скрывался от правоохранительных органов. Как выяснилось, у
разыскиваемого лица документы были поддельными.
При задержании он предъявил паспорт, в котором указаны персональные данные другого
гражданина КНР. Задержанный фигурант международного розыска на основании
ст.94 УПК КР водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.
Решается вопрос об его экстрадиции.
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