Отказавшаяся от пиццы австралийка похудела почти на 40 килограммов

Жительнице Сиднея (Австралия) удалось сбросить 36 килограммов после того, как она отказалась от пиццы и другой жирной пищи.

Об этом пишет Daily Mail.

Ребекка Ли (Rebecca Lee) ежедневно ела по одной большой пицце. По словам женщины, именно от этого продукта ей было тяжелее всего отказаться. Когда врачи сообщили австралийке, которая носила 50-й российский размер одежды, что лишний вес может помешать ей стать матерью, женщина решила изменить свое тело.

Теперь 30-летняя Ли носит 40-й российский размер одежды. Ей удалось исключить из своей диеты фастфуд и перейти на здоровое питание. «Я так горжусь тем, что мне удалось сделать. Теперь я ищу возлюбленного», — сказала она.

В феврале стало известно, что жительница города Аделаида (Австралия) похудела на 62 килограмма после того, как начала использовать приложение для подсчета калорий. Также Жасмин Норман ежедневно посещала тренажерный зал и, сбросив 50 килограммов, потратила восемь тысяч долларов на операцию по удалению лишней кожи.



Лента. ру