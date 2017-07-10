Базар-Коргонский райсуд оштрафовал сторонников Текебаева, пытавшихся перекрыть дорогу

Базар-Коргонский райсуд оштрафовал сторонников Текебаева, пытавшихся перекрыть дорогу. Об этом сообщают в УВД Джалал-Абадской области.



По данным правоохранителей, 7 июля 2017 года примерно в 14:00 часов 25 человек из числа сторонников депутата ЖК КР О.Текебаева собрались на участке авто дороги Ош-Бишкек, где ранее были возведены юрты. Примерно в 15:30 около 15 человек, участвующих в митинге, по прибытии на указанное место журналистов канала «Сентябрь» приняли меры по перекрытию автодороги Ош-Бишкек. Сотрудниками ОВД Базар-Коргонского района попытка перекрытию дороги была пресечена.



По факту нарушения законодательства среди сторонников Текебаева представителями правоохранительных структур была проведена разъяснительная работа. В итоге примерно в 16:30 участники митинга разобрали юрты и разошлись.



Среди присутствующих на митинге были выявлены активные участники, которые предприняли меры по перекрытию автодороги Бишкек-Ош. 6 человек были доставлены в ОВД Базар-Коргонского района, где на них были составлены административные протоколы за нарушения ст. 231-1 ч.1 КоАО КР (Незаконное перекрытие дороги). Далее собранные материалы были направлены в Базар-Коргонский районный суд для принятия мер административного характера.



Базар-Коргонский районный суд за нарушение ст. 231-1 ч.1 КоАО КР оштрафовал 5 человек. Каждого – на 3000 сомов. В настоящее время ситуация на территории Джалал-Абадской области стабильная.



Автор К-Nеws