В реке Кара-Суу Джалал-Абадской области утонул 33-летний мужчина, инвалид 1-ой группы, сообщает пресс-служба МЧС.
По данным чрезвычайного ведомства, мужчина пропал 4 июля.
«Предположительно мужчина утонул в реке Кара-Суу. На его поиски отправились 10 спасателей и 20 местных жителей. Поиски не дали результатов и в соответствии с письмом от родственников погибшего, спасатели прекратили поиски», – говорится в сообщении.
Также 1 июля без вести пропал житель Токтогульского района.
«По словам родственников, мужчину, 1978 года рождения, унесло течением реки Чычкан. На поиски пропавшего отправились 20 человек из числа спасателей и местных жителей. Сегодня поиски продолжатся», – пояснили в пресс-службе.
Автор К-Nеws
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