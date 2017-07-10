В реке Кара-Суу Джалал-Абадской области утонул 33-летний мужчина

В реке Кара-Суу Джалал-Абадской области утонул 33-летний мужчина, инвалид 1-ой группы, сообщает пресс-служба МЧС.



По данным чрезвычайного ведомства, мужчина пропал 4 июля.



«Предположительно мужчина утонул в реке Кара-Суу. На его поиски отправились 10 спасателей и 20 местных жителей. Поиски не дали результатов и в соответствии с письмом от родственников погибшего, спасатели прекратили поиски», – говорится в сообщении.



Также 1 июля без вести пропал житель Токтогульского района.



«По словам родственников, мужчину, 1978 года рождения, унесло течением реки Чычкан. На поиски пропавшего отправились 20 человек из числа спасателей и местных жителей. Сегодня поиски продолжатся», – пояснили в пресс-службе.



Автор К-Nеws