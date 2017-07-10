Мэрия просит горожан не купаться в озерах Пионерское и Комсомольское до завершения подготовительных работ

Столичная мэрия просит горожан не купаться в озерах Пионерское и Комсомольское до полного завершения подготовительных работ и заполнения их водой.
По данным столичного муниципалитета, только после завершения всех работ по очистке озер, столичным центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава будут проведены работы по сбору проб воды с озер в Карагачевой роще, от результатов лабораторных анализов будет зависеть дата открытия купального сезона.
«Только после получения результатов проведенных анализов горожане смогут без риска для здоровья купаться в озерах. Впервые за 15 лет муниципальным предприятием «Зеленстрой» в рамках производственной программы проведены работы по очистке дна и отстойника озер Комсомольского и Пионерского, которые расположены в Карагачевой роще», – говорится в сообщении.
По предварительным данным открыть купальный сезон в этом году планируется в середине июля текущего года.
Автор К-Nеws
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