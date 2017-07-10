В Бишкеке начали строительство надземных переходов.
Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник управления капитального строительства мэрии Бишкека Нурлан Эшенбаев.
По его словам, тендер проведен, победитель определен, сейчас ведутся подготовительные работы на двух участках — возле Аламединского базара и рынка «Мадина».
«Возле Аламединского сняли препятствующие конструкции, устанавливают ограждения. Далее по плану — строительные работы. Уже изготавливают металлоконструкции, идет поставка оборудования. Мы также согласовали с подрядчиком поставку материалов из России», — сказал Нурлан Эшенбаев.
Он отметил, что из бюджета перечислили 5,4 миллиона сомов. К 31 августа объекты планируется завершить.
Мэрия Бишкека оценила строительство двух надземных переходов в 37 миллионов 99,5 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/57055/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!