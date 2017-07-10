Чемпионат Азии WDSF-2017. Пьедестал заняли кыргызстанcкие танцоры! - Видео

Кыргызстанcкие танцоры заняли серебро и бронзу на Чемпионате Азии WDSF-2017 по танцам в Гонконге.

7-9 июля в Гонконге состоялся Чемпионат Азии WDSF по спортивным, бальным танцам WDSF Asian Championship taken place in Hong Kong-2017. В турнире принимали участие более 25 спортсменов из 15 стран (Гонконг, Япония, Корея, Филиппины, Таиланд, Китай и др.).

Как сообщил президент Федерации танцевального спорта Кыргызской Республики Cергей Титунин, замечательные результаты на этом турнире снова показали наши танцоры.



В категории "Взрослые, латина, открытый класс" две наши взрослые пары танцоров пробились в финал турнира и заняли призовые места. Так, танцевальная пара Семеренко Артем и Качалко Валерия заняла второе место, завоевали серебряную медаль.

Вторая наша взрослая пара Кибкало Алексей и Когадей Татьяна в этой же категории стала третьей и удостоилась бронзовых медалей.

"На Чемпионате Азии WDSF-2017 практически весь пьедестал был за нашими кыргызстанскими парами, стопроцентный результат! Две наших пары на чемпионате - два призовых места!" - отметил глава федерации.

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